９日、重慶市璧山区の雲霧山桜桃谷でサクランボを手に自撮りする観光客。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶4月11日】中国重慶市璧山区の雲霧山桜桃谷で9日、「第11回サクランボ収穫祭および文化観光・消費促進シーズン」が始まった。同区はここ数年、収穫祭と観光を融合させ、農村振興を推進している。地元では8千ムー（約530ヘクタール）を超える畑でサクランボが実り、4月末まで収穫期が続く。９日、重慶市璧山区の雲霧