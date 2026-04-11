推し活をもっと楽しみたい方にぴったりな新シリーズが、サンキューマートから登場♡今回のテーマはどこかレトロで可愛い「中華飯店」。ぬいぐるみと一緒に楽しむ“ぬい活”をさらに盛り上げてくれるアイテムが勢ぞろいします。写真映えも叶うデザインで、お出かけやSNS投稿がもっと楽しくなること間違いなし。すべて390円という手に取りやすさも魅力です♪ 中華飯店モチーフの新シリー