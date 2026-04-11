◇パ・リーグ楽天11ー4オリックス（2026年4月11日楽天モバイル）楽天は投打がかみ合い、オリックスに大勝。勝率を5割に戻した。7回3安打1失点で今季初勝利を挙げた早川は、自身が改名のきっかけとなったYG安田が1号3ランを放つ活躍に「打ってよかったなって思いますよね。改名して（試合前の時点で）13の1とか、何してるんやって」と苦笑い。「改名しない方がよかったんちゃうと思ってましたけど、ここから復調してチー