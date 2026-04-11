◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（11日、東京ドーム）ヤクルトの長岡秀樹選手が見せた好守備に、解説・内川聖一さんも感嘆の声をもらしました。場面はヤクルトの2点リードで迎えた2回裏。打席には先頭として巨人・増田陸選手が向かいます。増田選手は、対するヤクルト先発・山野太一投手の投じた5球目をセンター方向へ打ち返すも、ショートを守る長岡選手が捕球し、くるっと1回転。身をひるがえしながらファーストに送球し、