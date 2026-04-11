ヒールの狂気に拍車がかかる人気日本人女子レスラーが禍々しいメイクの自撮りショットを公開。ファンからは「芸術的だ」と称賛の声が寄せられている。【画像】日本人美女、不気味すぎる“自メイク”フェイスペイントWWEスーパースターのアスカが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。お馴染みのフェイスペイント姿で狂気を醸し出す自撮りショットを公開した。今回公開された写真は、アスカの代名詞とも言えるセルフメイクに