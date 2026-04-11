解散を発表しているお笑いトリオ「トンツカタン」が17日に都内で行われる「タイタンライブ」のゲストとして登場することになった。ラストライブを翌18日に行う。タイタンライブは初めてにして最後の出演となる。今回のライブはタイタン所属では、爆笑問題、ウエストランド、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、脳みそ夫、あさひ、早乙女零（XXCLUB）が出演。ゲストはトンツカタンのほか、ハライチ、紺野ぶるま、つぶやき