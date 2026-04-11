４月クールの注目ドラマが続々と放送開始され、波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」が８日に、木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」が９日にスタートした。波瑠と高杉真宙は昨年末に結婚を電撃発表。芸能界の結婚ラッシュが続いており「結婚してたの忘れてたわ」「波瑠さんって結婚したっけ？」との反応も。夫婦揃って連ドラにメイン級で出演し「夫婦