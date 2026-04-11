静岡県浜松市の民家で祖父母と兄を殺害した罪に問われている元警察官の男について、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。元警察官の山田悠太郎被告（26）は2022年、浜松市の民家で祖父母と兄をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われています。一審は「別人格による犯行で、行動を制御する能力が低下していたが、犯行前後に連続性がある」として山田被告の完全責任能力を認定しました。一方で「幼少期からの虐待が動機で、