スクエア×洒落感の独自デザインスズキの「ジムニー」は、カスタムベースとしても人気の高いモデルです。カスタムメーカーからはさまざまなコンプリートカーやキットが展開されており、自分好みの一台に仕上げられる点が魅力となっています。2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」でも、ジムニーをベースとしたカスタムモデルが多数登場しました。なかでも注目を集めたのが、ダムドが出展した「JIMNY NOMAD Armata（