私アンジュ（36）にはナツキ（小2・息子）とユイ（年少・娘）の2人の子どもがいます。ナツキもユイも旦那に似たのか穏やかな性格をしていると思います。私も人に優しく……あろうと心がけてはいるのですが、一度「間違えている」と思った相手には優しくすることができない性格です。子どもの友だちにも間違っているものは間違っていると直接言うし、いけないことをしたら直接叱ります。裏で遠回しに、物事を伝える器用なことはでき