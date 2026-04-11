春の関東高校野球県予選が１１日開幕し、県内３球場で１回戦６試合が行われました。 高崎城南球場の第１試合は、秋ベスト８の前橋東高校と前橋高校の対戦。前橋にとっては、秋に１点差で敗れた因縁の相手です。 前橋東は３回オモテ、相手のエラーの間に同点に追いつきなおも２塁３塁のチャンス、打席には８番森瀬。内野ゴロの間に３塁ランナーが帰り、３対２と逆転に成功します。対する前橋は４回ウラ、ノー