陸上自衛隊第１２旅団の創立２５周年などを記念した行事が、榛東村の相馬原駐屯地で行われました。 陸上自衛隊第１２旅団はことし創立２５周年を、相馬原駐屯地は創設６７周年を迎えました。 観閲式で胗裕樹旅団長は、不安定な国際情勢や多発している山林火災について触れ、「あらゆる事態に即応し任務を完遂するとともに、地域に愛され信頼される部隊であり続けたい」とあいさつしました。 式には、隊員約３４０人と