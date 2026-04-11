日本刺繍や絹糸の魅力を紹介する企画展が、１１日から高崎市の日本絹の里で開かれています。 企画展は、飛鳥時代に仏教の伝来とともに日本に伝わった刺繍などの魅力を伝える、石川県出身の日本刺繍作家・草乃しずかさんの作品を紹介するものです。 ７年ぶり２回目となった今回は、「源氏物語を花で装う」をテーマに、源氏物語の姫君たちの心を着物に刺繍で表現した作品や、女性の一生を桜の刺繍で彩った作品など、あわせ