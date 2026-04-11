自慢の焼きまんじゅうを販売する１１店舗が一堂に会するイベントが、前橋市で初めて開かれ、家族連れなど多くの人でにぎわいました。 「焼きまんじゅうフェス」は、ＪＩＮＳの地域共生事業部が、群馬でしかできない体験を提供しようと初めて開いたものです。 会場には前橋市、沼田市など県内各地から１１店舗が軒を連ね、各店自慢の味を提供しました。 太田市の「助平屋」は、創業から１００年以上受け継がれてきている製法