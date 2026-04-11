１１日の県内は季節外れの暑さとなり、高崎市上里見で２９．３度を観測するなど、８地点でことし初めて２５度以上の夏日となりました。 １１日は東日本から西日本にかけて高気圧に覆われ、さらにフェーン現象も加わり、気温が上がりました。 県内では高崎市上里見で２９．３度、館林で２９．１度、伊勢崎で２８．３度、前橋でも２７．８度を観測するなど、県内８地点で２５度以上の夏日となりました。楽歩道前橋公園では