＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴は「今までで一番優勝に近い」という位置で2日目を終えた。首位と1打差のトータル7アンダー・2位タイ。最終日は初優勝を意識する一日になる。【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイルたくましさが増したことを感じさせるラウンドになった。2番で最初にボギーが来たが、その後、覚悟を決めた。「大事な