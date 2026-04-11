＜東建ホームメイトカップ3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第2ラウンドが終了した。2日目が悪天候で中止となり、3日間54ホール短縮競技として行われている。【写真】一輪の花…寺西飛香留の男子顔負けスイング単独2位で出たツアー未勝利の26歳・水田竜昇（みずた・たつあき）が3バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル8アンダー・単独首位に