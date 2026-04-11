11日のボートレース福岡「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」初日12Rチャンピオンドリームで宮地元輝（39＝佐賀）がコンマプラス01のフライングで返還欠場となり賞典除外。発売額3億416万7300円の約67.9％に当たる2億644万3600円が返還された。宮地はSGグランドチャンピオン（鳴門）終了後の6月29日から30日間のフライング休みに入るため、10日現在の推定選考順位で41位と圏内にいるSGオーシャンカップ（7月28日〜8