「巨人−ヤクルト」（１１日、東京ドーム）巨人・山瀬が三回、プロ初ホームランとなる左越えソロを放った。０−２の三回、先頭で打席に立つと、ヤクルト先発・山野の１ボールからの２球目、甘く入った１４６キロをとらえた打球が左翼フェンスを越えた。山瀬は２０１９年度ドラフト５位で星稜高から入団したプロ７年目の捕手。この日が今季２度目のスタメンマスクで、ダイヤモンドを一周すると、ベンチで笑顔の阿部監督に迎