◇Prime Video Boxing 15（2026年4月11日両国国技館）WBC世界バンタム級挑戦者決定戦がメインでマッチメークされた「Prime Video Boxing 15」が11日、両国国技館で開催された。今大会は5人のラウンドガールがリングに華を添える。今大会のメインイベントは、那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が再起戦に臨む。WBC世界バンタム級次期挑戦権を懸けて、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45