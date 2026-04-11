１１日に結婚を発表した中島裕翔と新木優子のビッグカップルを、２人と共演歴がある名脇役俳優が自虐全開で祝福した。中島と新木の共演ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」に、シリーズ２作とも出演していた小手伸也がＳＮＳ投稿。「ご結婚おめでとうございます二人を知る友人として、このニュースは嬉しい限りです」とお祝いの言葉を並べた。祝福ムードを漂わせつつ、「…え？いつ知ったか？今日のニュースですよ」とも報告。「