山陽オートの開場６１周年記念ＧＩ「第７回令和グランドチャンピオンカップ」は１１日、４日目が行われ優勝戦に進出する８人が決定した。長田稚也（２５＝飯筭）は準決勝戦９Ｒを圧勝。２周３コーナー手前で先頭の栗原佳祐を差すと、以降は力強く差を広げた。「展開だけ」と控えめに振り返りつつも「エンジンは２日目の状態に戻して、そこから電気調整。ここかなと思えるところでいけた。バランスもいい。もう少しパンチ