阪神・森下翔太外野手（２５）が１１日の中日戦（バンテリン）に「３番・右翼」で出場し、３試合連続アーチを放った。初回から竜先発・大野を捉えた。カウント１―１から１４７キロの直球を左翼ウイング席に運び、リーグトップを独走する６号先制ソロ。敵地の左翼席に詰めかけた虎党の大歓声を浴びながら、ゆっくりとグラウンドを一周した。この一発で９日のヤクルト戦（甲子園）から３戦連発。それでも状態について「自分の