ソフトバンクは１１日の日本ハム戦（エスコン）に６―３で快勝した。開幕カードで３連勝した勢いそのままに、ファイターズ戦は４連勝となった。そんな中、暗い影を落としたのが今宮健太内野手（３４）の負傷交代だ。６回に伊藤大海の投球が左肩甲骨付近を直撃して、激痛に耐えながらベンチに下がった。すぐに小久保監督は代走・川瀬晃を審判に告げ、途中交代となった。試合後、今宮は「骨は折れていないと思います」と語り、