12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)では、新たな無人島を舞台に大きく動き出す。城島茂、高地優吾、森本慎太郎が初上陸した未踏の島で始まるのは、DASH島と並行して進める“2拠点開拓”計画。中でも最大の注目は、城島が掲げた「島に城を建てる」という壮大すぎる夢だ。(左から)高地優吾、森本慎太郎、城島茂今回の放送は「無人島開拓SP」。城島茂、高地優吾(SixTONES)、森本慎太郎(S