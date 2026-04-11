広島は１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―４で惜敗。２連敗で借金生活に突入した。２戦連続で雨天中止となり、３日ぶりとなった試合で広島が先手を取った。相手先発・東に対し、３回二死二塁から好調の１番・大盛が中前適時打で先制に成功。だが、今季３試合目の登板となった先発フレディ・ターノック投手（２７）が、先制してもらった直後の３回に突如、崩れた。二死一、二塁で４番・佐野に左翼線に適時二塁打を浴びて１―２