阪神は１１日の中日戦（バンテリン）に９―３で大勝し、５カード連続の勝ち越しを決めた。クリーンアップに４本塁打が飛び出し、先発・伊原も６回６安打１失点の快投。投打がガッチリとかみ合った。驚異のパワーを見せつけたのは虎の主砲・佐藤輝明内野手（２７）だ。３点リードの７回一死一、三塁から竜２番手・仲地の１４７キロの直球を完璧に捉えた。打球は右翼ウイング席に突き刺さる２号３ラン。決めポーズを披露しながら