【モデルプレス＝2026/04/11】モデルのゆうちゃみが4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹でモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）との姉妹ショットを公開し、話題となっている。【写真】美人ギャル姉妹「スタイル良すぎ」ディズニーショット◆ゆうちゃみ＆ゆい小池、姉妹ディズニーショット披露ゆうちゃみは「ご招待頂いて小池とディズニーシー行ってきた」とつづり、妹と東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「＃ディズニーシー