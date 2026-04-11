【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也が4月10日、自身のInstagramを更新。筋肉が際立つ自撮りショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳イケメン「破壊力抜群」Tシャツからのぞく肉体美◆林田拓也、肉体美輝く鏡越し自撮りショット披露林田は絵文字を添えて、鏡越しの自撮り写真を投稿。タイトな