◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起戦として、元世界２階級王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との同級挑戦者決定戦に臨む。興行の第１試合前に、昨年のＭ―１王者のお笑いコンビ「た