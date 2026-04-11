大相撲の伊勢ケ浜部屋は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった問題で、部屋付き親方４人も師匠と同じ立場で指導していく方針を固めた。部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が１１日、巡業先の神奈川・藤沢市で取材に応じ、明らかにした。日本相撲協会は９日に伊勢ケ浜親方の２階級降格処分などを決め、今後は部屋付き親方４人を含めた集団指導体制を取ることを求めた。これを受け、