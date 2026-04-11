◆クイーンエリザベスステークス・Ｇ１（４月１１日、豪州ランドウィック競馬場・芝２０００メートル）豪州競馬の祭典「ザ・チャンピオンシップス」２日目の中距離王決定戦が７頭立て（アエリアナは出走取り消し）で行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ジオータムサン）は３着。デビューからの連勝は１１でストップした。現地オッズでは単勝１・３倍で圧倒的な１番人気。ジェームズ・マクドナルド