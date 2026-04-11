◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の山瀬慎之助（２４）が「８番・捕手」で先発出場し、第１打席でプロ１号を放った。０―２の３回先頭。ヤクルト先発・山野の２球目１４６キロ直球を左翼席へ運んだ。プロ７年目、計３３打席目で待望の１号。一塁ベースを蹴ったところで両手をたたき、雄たけびを上げ「打ったのは真っすぐです。甘いボールを完璧にとらえることができました。勝てるように守備で