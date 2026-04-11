９日、湖南省博物館で写真展「私のトルファン」を見学する来場者。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙4月11日】中国湖南省長沙市の湖南省博物館で9日、写真展「私のトルファン」が開幕した。100点を超える作品を通じ、新疆ウイグル自治区トルファンの風土や歴史、現在の姿を紹介する。湖南省は28年にわたりトルファン市への対口（カウンターパート）支援を実施しており、展示は手を携えて共に発展してきた両地域の深い