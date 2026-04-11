自宅飲みがアップデートする多彩なおつまみ 自宅で飲むときに、毎回同じおつまみばかりで、物足りないと感じることも。そこで今回は、オシャレな「一口つまみ」5選をご紹介します。さまざまな味わいで気分が盛り上がります。 春ならではの味わいを肴にシャキシャキ食感も心地よく隠し味に「柚子こしょう」の香り幾重もの華やかなハーモニー海鮮の風味がお酒にぴったり春のお花畑のような美しい一品！ 咲き誇る花を眺めているか