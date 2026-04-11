１１日、ヌール・カーン空軍基地に到着した米国代表団。（イスラマバード＝新華社配信）【新華社イスラマバード4月11日】バンス米副大統領が率いる米国代表団は11日、イランとの協議に出席するため、パキスタンの首都イスラマバード近郊のヌール・カーン空軍基地に到着した。これに先立ち、ウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏も現地に到着した。