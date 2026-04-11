きょうの県内、日中は天気が回復し晴れ、過ごしやすい1日となりました。日中の最高気温は富山市で22.3度、高岡市伏木で20.2度など、県内10の観測地点のうち7か所で20度を超え、過ごしやすい陽気となりました。富山市の富岩運河環水公園では、葉桜に変わりつつあるソメイヨシノを、多くの観光客などが名残おしそうに眺めていました。いっぽう去年100年越しに県内で確認された「ヤエヒガン」は、濃いピンク色の花を今が盛りとばかり