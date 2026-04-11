経済産業省は最先端半導体の量産を目指すラピダスに約6300億円を追加支援することを発表しました。ラピダスが生産する最先端半導体の分析・解析を行う施設の開所式が11日、北海道で行われました。出席した赤沢大臣は、2026年度予算で6315億円をラピダスに追加で支援することを発表しました。2026年2月にも民間企業など32社から合わせて1676億円の出資を受けたラピダスは、2027年度後半に最先端半導体の量産化を目指していて、赤沢