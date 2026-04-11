将棋駒の生産量日本一の山形県天童市で１１日、春の伝統行事「人間将棋」が行われた。巨大な盤上で人を駒に見立てて、２人の女流棋士が熱戦を繰り広げ、約４万６０００人が見守った。内山あや・女流二段と砂原奏・女流二級が対局。舞鶴山山頂に設けられた縦約１７メートル、横約１４メートルの盤上に、甲冑（かっちゅう）姿の高校生４０人がずらりと並び、棋士の指示に従って動き回った。結果は、内山女流二段が１２４手で勝利