11日は静岡市で最高気温が30度を超え、本州で2026年初となる真夏日となりました。関東、東海を中心に4月中旬とは思えない異例の暑さとなり、水遊びをする子どもたちの姿も見られました。東京・江戸川区の葛西海浜公園では、波打ち際で楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿がありました。東京都心の最高気温が11日に27度を超え、2026年初めて夏日となりました。日光浴をする人や、家族やグループでバーベキューを楽しむ人たちも見られまし