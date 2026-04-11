専業主婦も労働力！旦那はきちんと見てくれていた！【漫画】本編を読む→妻「無償労働に対価を求めちゃダメなの？」みこまる(@micomalu)さんの漫画『専業主婦は「働いてる」とは言わないの？』は、家事や育児に奮闘する女性のリアルを描いた作品だ。対価の支払われない「無償労働」である専業主婦への賛否が分かれるなか、社会との疎外感に悩む主人公・サチの姿に、多くの共感の声が寄せられている。■専業主婦を取り巻く冷たい視