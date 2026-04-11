2026年4月3日、韓国のインターネット掲示板に、「日本の料理は量が少なすぎる」と題する投稿があった。日本旅行が趣味だという投稿者は「旅行中、夕食に丼店に行ったのだが、一番大きなサイズに肉追加までしても、おなかがいっぱいにならなかった」とし、「次の日もとんかつ店に行ったが、おなかがいっぱいにならず、その後ラーメン店に行った。日本旅行中はずっとおなかが空いている気がする」とつづった。その上で、「日本の食べ