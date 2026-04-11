NECレッドロケッツ川崎が大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップで準決勝進出を決めた。 10日（金）に開幕したSVリーグ女子のチャンピオンシップ。レギュラーシーズン女王のNEC川崎はホームの東急ドレッセとどろきアリーナにレギュラーシーズン8位の埼玉上尾メディックスを迎えると、10日のGAME1にセットカウント3-1で勝利。その勢いのまま11日（土