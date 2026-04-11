11日午後6時50分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、標津町、羅臼町、別海町、それに根室市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道釧路町厚