サッカー元日本代表MFの小野伸二氏（46）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、日本が初出場した1998年W杯フランス大会での“予想外の出来事”を明かした。当時の岡田武史監督に抜てきされ18歳でW杯代表に選出。日本代表史上最年少の18歳272日で1次リーグ・ジャマイカ戦に出場し、ファーストタッチで相手の股を抜く鮮烈なデビューを飾った。MCの同局・佐久間みなみアナウンサーから「予想外の