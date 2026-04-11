Photo: SUMA-KIYO トートバッグって、デザインも素敵なものが多く、気軽に使えるのに、中は無法地帯になりがち。スマホや定期、鍵もイヤホンも、必要なときに限って見つかりません。改札の前で焦りながらバッグをガサガサ……そんな小さなストレス、積み重なるとけっこうしんどいですよね。今回は、そんな“トートバッグの中のカオス”を一気に整えるアイテムを3つ紹介します。カバンを整理