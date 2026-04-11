「川の向こう側の木に、何やら白くて丸いオブジェのような物がくくりつけられています。よく見りゃ、顔のようなものが描かれていて、『人なのか？化身なのか？』、何かのキャラクターなのかわかりません。いったい、『いつ？誰が？何のために？』につけたものなのか、調べてください」そんな依頼がありましたので、その現場である兵庫県神河町の道の駅「銀の馬車道・神河」に行ってまいりました。確かにありました！道