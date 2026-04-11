明るく爽やかな印象を与える「ボーダー服」は、春コーデに欠かせないアイテムのひとつ。定番だからこそ、もっとおしゃれに着こなして、周りと差をつけたい。そんなミドル世代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんのコーデ術を真似してみて。レースアイテムを合わせたフレンチカジュアルスタイルや、ワンランク上のモノトーンコーデなど、この春真似したくなりそう