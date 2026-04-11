富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日が11日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。5位で出た前年大会優勝者の安田祐香（NEC）は、5バーディー、2ボギーの69で回って通算7アンダーとし、首位のウー・チャイェン（台湾）に1打差の2位につけた。ラウンド後は4連続バーディーを説明しつつ、連覇への意気込み、意外な“強敵”との戦いに