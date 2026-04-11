ロックバンドのフリートウッド・マックのドラマー、ミック・フリートウッド(78)が、5度目となる結婚をしたことを明らかにした。ミックは自身のインスタグラムに、花嫁とキスを交わす写真を投稿し、再婚を報告した。お相手はカリフォルニア出身のエリザベス・ジョーダンさん(56)。2人は6年間の交際を経て、南太平洋で挙式し、そのままビーチリゾートでハネムーンを過ごしたという。